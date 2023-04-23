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Коммерческая недвижимость в Kameno, Болгария

11 объектов найдено
Коммерческая в Cherni vrah, Болгария
Коммерческая
Cherni vrah, Болгария
336 м²
€ 16,366
#31041694A plot of land is offered for sale in Izvorite village, town of Izvorite. Burgas .P…
Офис в Rusokastro, Болгария
Офис
Rusokastro, Болгария
€ 93,500
Магазин в Rusokastro, Болгария
Магазин
Rusokastro, Болгария
€ 189,000
Инвестиционная в Rusokastro, Болгария
Инвестиционная
Rusokastro, Болгария
€ 62,500
Офис 1 спальня в Rusokastro, Болгария
Офис 1 спальня
Rusokastro, Болгария
94 м²
€ 910
Предлагаем в аренду новый склад с офисом в районе Победа, Бургас. Общая площадь составляет 9…
Ресторан, кафе в Rusokastro, Болгария
Ресторан, кафе
Rusokastro, Болгария
€ 300,864
Офис в Rusokastro, Болгария
Офис
Rusokastro, Болгария
Цена по запросу
Ресторан, кафе в Rusokastro, Болгария
Ресторан, кафе
Rusokastro, Болгария
€ 116,000
Магазин в Rusokastro, Болгария
Магазин
Rusokastro, Болгария
€ 28,900
Офис в Rusokastro, Болгария
Офис
Rusokastro, Болгария
€ 13,600
Ресторан, кафе в Rusokastro, Болгария
Ресторан, кафе
Rusokastro, Болгария
€ 220,000
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