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Купить коммерческую недвижимость в Каблешково, Болгария

5 объектов найдено
Коммерческаяв Laka, Болгария
Коммерческая
Laka, Болгария
3 000 м²
€ 52,920
ID 30377448We offer 12 plots of land near the village of Kableshkovo, region.Burgas:1. Agric…
Коммерческаяв Aleksandrovo, Болгария
Коммерческая
Aleksandrovo, Болгария
4 400 м²
€ 22,540
##30005490 A plot of land with the status of agricultural in Kableshkovo, with a beautiful p…
Коммерческаяв Aleksandrovo, Болгария
Коммерческая
Aleksandrovo, Болгария
6 000 м²
€ 45,178
ID 29579184 We offer for sale a beautiful plot of land in regulation , on the way from Kabl…
Коммерческаяв Aleksandrovo, Болгария
Коммерческая
Aleksandrovo, Болгария
3 000 м²
€ 22,770
ID 29623320We offer for sale a beautiful plot of land in regulation , on the way from Kables…
Коммерческаяв Каблешково, Болгария
Коммерческая
Каблешково, Болгария
€ 750,000
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