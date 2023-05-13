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Отели с видом на море в Болгарии

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1 объект найдено
Отель в Солнечный берег, Болгария
Отель
Солнечный берег, Болгария
Площадь 19 010 м²
€ 20,000,000
ОписаниеПродажа Гостиничного комплекса 4* с аквапарком у моря в Болгарии, 20 млн €!Месторасп…

Регионы с недвижимостью на продажу

Бургасская область
Nesebar
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