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Коммерческая
Болгария
Хасковская область
Производственные помещения
Производственные здания в Хасковская область, Болгария
Производство
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