Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Благоевградская область
  4. Gotse Delchev
  5. Недвижимость для инвестиций

Купить инвестиционная недвижимость в Gotse Delchev, Болгария

Goce Delcev
2
Инвестиционная В архив
Очистить
2 объекта найдено
Инвестиционнаяв Goce Delcev, Болгария
Инвестиционная
Goce Delcev, Болгария
€ 2,000,000
Эко-поселение Омая, окруженное лесами Гоце Делчева, простирается на обширной территории с …
Инвестиционнаяв Goce Delcev, Болгария
Инвестиционная
Goce Delcev, Болгария
€ 2,000,000
Realting.com
Перейти