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Коммерческая недвижимость в Gorna Malina, Болгария

1 объект найдено
Инвестиционная в Gorna Malina, Болгария
Инвестиционная
Gorna Malina, Болгария
Данный выставленный на продажу аквапарк расположен в Болгарии, в 25 километрах от Софии. Ком…
€8,90 млн
Realting.com
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