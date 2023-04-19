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Купить коммерческую недвижимость в Dve Mogili, Болгария

1 объект найдено
Коммерческая 8 комнатв Dve Mogili, Болгария
Коммерческая 8 комнат
Dve Mogili, Болгария
8 Количество комнат 1 400 м² Количество этажей 3
€ 75,000
Два здания и большой участок земли возле Русе IBG Real Estates рада предложить эту недвижим…
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