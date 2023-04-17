Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Варненская область
  4. Dolni Chiflik

Купить коммерческую недвижимость в Dolni Chiflik, Болгария

1 объект найдено
Коммерческаяв Solnik, Болгария
Коммерческая
Solnik, Болгария
8 000 м²
€ 59,584
#29374906 Land is offered for housing construction or for investment in the village of Solni…

Параметры недвижимости в Dolni Chiflik, Болгария

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти