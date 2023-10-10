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Коммерческая недвижимость с бассейном в Добричская область, Болгария

1 объект найдено
Коммерческая 37 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Strajitsa, Болгария
Коммерческая 37 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Strajitsa, Болгария
Количество спален 37
Кол-во ванных комнат 37
Площадь 4 400 м²
Bestay Property представляет роскошный меблированный отель Apart-hotel в Балчике, Болгария. …
€2,48 млн
Realting.com
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