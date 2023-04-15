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Купить коммерческую недвижимость в Добричская область, Болгария

Balchik
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Добрич
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2 объекта найдено
Коммерческая 20 комнатв Balchik, Болгария
Коммерческая 20 комнат
Balchik, Болгария
20 Количество комнат 10 ванных комнат 650 м² Количество этажей 1
€ 280,000
Большой участок земли с 5 новострочными домами всего в 5 км от СЭО IBG Real Estates рада пр…
Коммерческаяв Balchik, Болгария
Коммерческая
Balchik, Болгария
1 500 м²
€ 32,781
#26509864 We offer for sale a plot of land in the regulation in the villa area near Balchik,…

Параметры недвижимости в Добричская область, Болгария

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