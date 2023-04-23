Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Смолянская область
  4. Devin
  5. Гостиницы, отели

Отели в Devin, Болгария

Отель В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис в Rusokastro, Болгария
Офис
Rusokastro, Болгария
€ 93,500
Офис 1 комната в София, Болгария
Офис 1 комната
София, Болгария
1 Количество комнат 100 м²
€ 57,500
Ресторан, кафе в София, Болгария
Ресторан, кафе
София, Болгария
616 м²
€ 662,625
Bestay Property presents VIP restaurant with summer garden overlooking the Hunting Park. Its…
Отель 20 комнат в Чайка, Болгария
Отель 20 комнат
Чайка, Болгария
20 Количество комнат 2 000 м²
€ 1,000,000
Продажа рабочего бизнеса - отель Населенный пункт: Евксиноград, Варна, Болгария Площадь: 2…
Ресторан, кафе в Bata, Болгария
Ресторан, кафе
Bata, Болгария
358 м²
€ 220,000
Инвестиционная в Pamporovo, Болгария
Инвестиционная
Pamporovo, Болгария
5 661 м²
€ 2,000,000
КОМПЛЕКС ОТДЬIХА „БАРКО-ПАМПОРОВО” Курортный комплекс Пампорово создан в 193…
Отель в София, Болгария
Отель
София, Болгария
1 260 м²
€ 2,600,000
KVADRAT REAL ESTATE предлагает к продаже уникальную недвижимость с исторической ценностью …
Коммерческая в Vinarsko, Болгария
Коммерческая
Vinarsko, Болгария
10 000 м² -1 Этаж
€ 132,066
#21366373 We offer for sale a plot of land with an approved plan for the construction of a g…
Коммерческая в Kosharitsa, Болгария
Коммерческая
Kosharitsa, Болгария
1 200 м²
€ 117,600
# 30009844We offer for sale a beautiful plot of land in regulation next to the main road in …
Коммерческая в Aleksandrovo, Болгария
Коммерческая
Aleksandrovo, Болгария
6 000 м²
€ 45,178
ID 29579184 We offer for sale a beautiful plot of land in regulation , on the way from Kabl…
Офис 2 комнаты в София, Болгария
Офис 2 комнаты
София, Болгария
2 Количество комнат 67 м²
€ 63,280
Коммерческая в Tankovo, Болгария
Коммерческая
Tankovo, Болгария
3 000 м²
€ 32,830
ID 30611512We offer a plot of agricultural land near the village Tinkovo, Nessebar, 3000 sq.…
Realting.com
Перейти