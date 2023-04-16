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Купить коммерческую недвижимость в Бяла, Болгария

Byala
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1 объект найдено
Коммерческаяв Byala, Болгария
Коммерческая
Byala, Болгария
2 303 м²
€ 264,600
We offer for sale a unique land for construction in the city of Byala, 50 m from the sea! Wi…

Параметры недвижимости в Бяла, Болгария

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