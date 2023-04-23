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Рестораны в Бургасская область, Болгария

Nesebar
4
Kameno
3
Поморие
3
Ресторан, кафе В архив
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11 объектов найдено
Ресторан, кафе в Бургасская область, Болгария
Ресторан, кафе
Бургасская область, Болгария
136 м² Количество этажей 1
€ 122,000
Полностью оборудованный ресторан с садом на продажу в Бургасе Успешный Полностью оборудован…
Ресторан, кафе в Несебр, Болгария
Ресторан, кафе
Несебр, Болгария
187 м²
€ 190,000
Ресторан, кафе в Поморие, Болгария
Ресторан, кафе
Поморие, Болгария
170 м² 1/6 Этаж
€ 120,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафе в Поморие, Болгария
Ресторан, кафе
Поморие, Болгария
117 м² 1/6 Этаж
€ 90,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафе в Rusokastro, Болгария
Ресторан, кафе
Rusokastro, Болгария
€ 300,864
Ресторан, кафе в Kosharitsa, Болгария
Ресторан, кафе
Kosharitsa, Болгария
€ 85,157
Ресторан, кафе в Rusokastro, Болгария
Ресторан, кафе
Rusokastro, Болгария
€ 116,000
Ресторан, кафе в Несебр, Болгария
Ресторан, кафе
Несебр, Болгария
€ 138,000
Ресторан, кафе в Rusokastro, Болгария
Ресторан, кафе
Rusokastro, Болгария
€ 220,000
Ресторан, кафе в Bata, Болгария
Ресторан, кафе
Bata, Болгария
358 м²
€ 220,000
Ресторан, кафе в Солнечный берег, Болгария
Ресторан, кафе
Солнечный берег, Болгария
590 м²
€ 390,000
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