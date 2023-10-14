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Коммерческая
Болгария
Благоевградская область
Недвижимость для инвестиций
Инвестиционная недвижимость с бассейном в Благоевградская область, Болгария
коммерческая недвижимость
6
Инвестиционная
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