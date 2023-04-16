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Купить отель в Благоевградская область, Болгария

Bansko
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1 объект найдено
Отельв Bansko, Болгария
Отель
Bansko, Болгария
1 048 м²
€ 325,000
1.Ресторан - 185 м2. 2. Прием 3. Relax / SPA-центр - 144 м2 - / состоит из сауны, паровой …

Параметры недвижимости в Благоевградская область, Болгария

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