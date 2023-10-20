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Коммерческая недвижимость в Bansko, Болгария

3 объекта найдено
Коммерческая 50 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Bansko, Болгария
Коммерческая 50 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Bansko, Болгария
Количество спален 50
Кол-во ванных комнат 50
Площадь 4 457 м²
Bestay Property presents the fully furnished and luxury Hotel “Mountain Dream”. Nestled bene…
€2,75 млн
Коммерческая 125 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Bansko, Болгария
Коммерческая 125 спален с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Bansko, Болгария
Количество спален 125
Кол-во ванных комнат 125
Площадь 10 453 м²
Bestay Property представляет полностью меблированную и роскошную коммерческую недвижимость: …
€4,38 млн
Отель под аренду в Bansko, Болгария
Отель под аренду
Bansko, Болгария
Площадь 1 048 м²
1.Ресторан - 185 м2. 2. Прием 3. Relax / SPA-центр - 144 м2 - / состоит из сауны, паровой …
€325,000
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