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Купить коммерческую недвижимость в Balgarovo, Болгария

1 объект найдено
Коммерческаяв Vinarsko, Болгария
Коммерческая
Vinarsko, Болгария
10 000 м² -1 Этаж
€ 132,066
#21366373 We offer for sale a plot of land with an approved plan for the construction of a g…
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