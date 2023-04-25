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Коммерческая недвижимость в Balchik, Болгария

1 объект найдено
Коммерческая 20 комнат в Balchik, Болгария
Коммерческая 20 комнат
Balchik, Болгария
20 Количество комнат 10 ванных комнат 650 м² Количество этажей 1
€ 280,000
Большой участок земли с 5 новострочными домами всего в 5 км от СЭО IBG Real Estates рада пр…
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