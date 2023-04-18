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Купить коммерческую недвижимость в Ahtopol, Болгария

1 объект найдено
Коммерческаяв Varvara, Болгария
Коммерческая
Varvara, Болгария
10 000 м² -1 Этаж
€ 490,000
#28101108 Land for sale on the second line of the sea in the village of Varvara, Burgas regi…
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