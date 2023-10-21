Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Болгария
  4. Ахелой
  5. Производственные помещения

Производственные здания в Ахелой, Болгария

Производство В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Laka, Болгария
Коммерческая
Laka, Болгария
Площадь 3 000 м²
ID 30377448We offer 12 plots of land near the village of Kableshkovo, region.Burgas:1. Agric…
€54,000
Коммерческая в Ribaritsa, Болгария
Коммерческая
Ribaritsa, Болгария
Площадь 9 600 м²
Bestay Property presents an exclusive offer: attractive property (land) in the resort villag…
€129,260
Коммерческая в Бургас, Болгария
Коммерческая
Бургас, Болгария
Площадь 647 м²
#31127170Available for sale plot of land in the village. Hard .Price: 43 400 euroLocation: s…
€43,400
Коммерческая в Солнечный берег, Болгария
Коммерческая
Солнечный берег, Болгария
Площадь 3 719 м²
# # 31862We offer for sale a beautiful plot of land in regulation next to the main road Burg…
€280,000
Отель с ванной в София, Болгария
Отель с ванной
София, Болгария
Площадь 1 260 м²
KVADRAT REAL ESTATE предлагает к продаже уникальную недвижимость с исторической ценностью …
€2,60 млн
Коммерческая в Витоша, Болгария
Коммерческая
Витоша, Болгария
Площадь 7 600 м²
Bestay Property presents a commercial land with strategic location next to the Business Park…
€2,78 млн
Коммерческая в Бургас, Болгария
Коммерческая
Бургас, Болгария
Площадь 8 700 м²
ID 31028690We offer a plot of agricultural land in the Rudnik quarter of the city of Burgas,…
€155,500
Коммерческая в Район Софии (Столична), Болгария
Коммерческая
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 4 867 м²
Престижный участок земли по выгодной цене, расположенный на бульваре Брюсселя. возле аэропор…
€2,49 млн
Коммерческая в Bata, Болгария
Коммерческая
Bata, Болгария
Площадь 3 000 м²
Этаж 1
#29617866 The current business is the production of wood braces-pellets in Bulgaria in the v…
€690,000
Офис 1 спальня в Бургасская область, Болгария
Офис 1 спальня
Бургасская область, Болгария
Количество спален 1
Площадь 94 м²
Предлагаем в аренду новый склад с офисом в районе Победа, Бургас. Общая площадь составляет 9…
€910
Ресторан, кафе в Поморие, Болгария
Ресторан, кафе
Поморие, Болгария
Площадь 358 м²
€220,000
Коммерческая в Святой Влас, Болгария
Коммерческая
Святой Влас, Болгария
Площадь 34 м²
Beauty salon on the 3rd coastline, Sveti VlasA beauty salon located in Sveti Vlas.Price: 334…
€33,400
Realting.com
Перейти