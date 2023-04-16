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Купить коммерческую недвижимость в Ахелой, Болгария

3 объекта найдено
Коммерческаяв Tankovo, Болгария
Коммерческая
Tankovo, Болгария
20 003 м²
€ 54,390
ID 31112240A plot of agricultural land near the village of Ravda is offered for sale.Cost: 5…
Коммерческаяв Tankovo, Болгария
Коммерческая
Tankovo, Болгария
2 400 м²
€ 104,370
ID 30950768It is offered for sale a beautiful plot of land in regulation in Tynkovo , Nesseb…
Коммерческаяв Tankovo, Болгария
Коммерческая
Tankovo, Болгария
3 000 м²
€ 32,830
ID 30611512We offer a plot of agricultural land near the village Tinkovo, Nessebar, 3000 sq.…
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