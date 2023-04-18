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Купить производственное здание в Жупранский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Производствов Краковка, Беларусь
Производство
Краковка, Беларусь
100 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Продается (сдается в аренду) административно-производственный складской комплекс (база) …
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