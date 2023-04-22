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Склады в Жодинский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Склад в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Склад
Жодинский сельский Совет, Беларусь
1 049 м² 1/1 Этаж
€ 65,645
Продаётся отдельно стоящее капитальное строение (телятник) вблизи д. Высокие Ляды, Московско…
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