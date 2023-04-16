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Купить производственное здание в Жодинский сельский Совет, Беларусь

Производство В архив
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1 объект найдено
Производствов Будагово, Беларусь
Производство
Будагово, Беларусь
15 м² Количество этажей 3
€ 54,042
Продается пристройка к административно бытовомум комплексу

Параметры недвижимости в Жодинский сельский Совет, Беларусь

недорогая
элитное
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