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Склады в Знаменский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Склад в Медно, Беларусь
Склад
Медно, Беларусь
9 м²
€ 6,382
Лот 6215. В продаже склад ГСМ, расположенный в аг. Медно. Фундамент - бетон, стены - ж/б пан…
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