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Кафе и рестораны в Знаменский сельский Совет, Беларусь

коммерческая недвижимость
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Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе в Знаменка, Беларусь
Ресторан, кафе
Знаменка, Беларусь
Площадь 494 м²
Количество этажей 1
Здание кафе с гостиничными номерами в собственность в аг. Страдечь Брестского района общей п…
€246,555
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