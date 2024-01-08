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Магазины в Жлобинский район, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Жлобин, Беларусь
Магазин с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Жлобин, Беларусь
Площадь 511 м²
Этаж 1/1
Продажа торгового объекта рынка (готовый бизнес). Адрес: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г.…
€867,690
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