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Коммерческая недвижимость в Жлобинский район, Беларусь

2 объекта найдено
Магазин с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Жлобин, Беларусь
Магазин с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Жлобин, Беларусь
Площадь 511 м²
Этаж 1/1
Продажа торгового объекта рынка (готовый бизнес). Адрес: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г.…
€861,590
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Коммерческая с подъездными путями, с отдельным входом, в оживленном месте в Жлобин, Беларусь
Коммерческая с подъездными путями, с отдельным входом, в оживленном месте
Жлобин, Беларусь
Площадь 511 м²
Этаж 1/1
Продажа торгового объекта рынка- готовый арендный бизнес, с доходностью 20% годовых. Адрес: …
€861,590
Оставить заявку
Realting.com
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