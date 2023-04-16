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Купить склад в Ждановичи, Беларусь

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1 объект найдено
Складв Ждановичи, Беларусь
Склад
Ждановичи, Беларусь
876 м² 1/2 Этаж
€ 630,489
Продаётся здание со складскими помещениями. Общая площадь = 876,1м2. На первом этаже - склад…
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