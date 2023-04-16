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Купить магазин в Ждановичи, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 1 комнатав Ждановичи, Беларусь
Магазин 1 комната
Ждановичи, Беларусь
1 Количество комнат 12 м²
€ 7,926
Продаётся торговое место(павильон), расположенном в торговом центре в Ждановичах, Корона. То…
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