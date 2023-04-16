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Купить производственное здание в Жабинка, Беларусь

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2 объекта найдено
Производствов Жабинка, Беларусь
Производство
Жабинка, Беларусь
1/1 Этаж
€ 58,545
Производственно-складское здание в собственность в д. Стеброво Жабинковского района общей пл…
Производствов Жабинка, Беларусь
Производство
Жабинка, Беларусь
1/1 Этаж
€ 30,624
Автомойка с оборудованием в собственность в промышленной зоне города Жабинка Брестской облас…
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