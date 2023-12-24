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Продажа офисных помещений в Жабинковский район, Беларусь

коммерческая недвижимость
9
производственные здания
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1 объект найдено
Офис в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Офис
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 460 м²
Количество этажей 2
Здание нежилое (назначение - здание административное) общей площадью 460 кв.м в д. Петровичи…
€54,416
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