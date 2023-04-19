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Купить производственное здание в Зельва, Беларусь

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2 объекта найдено
Производствов Зельва, Беларусь
Производство
Зельва, Беларусь
711 м²
€ 5,467
Продаётся достопримечательность г. Зельва “Водяная мельница”. Здание не является…
Производствов Зельва, Беларусь
Производство
Зельва, Беларусь
562 м² Количество этажей 2
€ 54,669
  Продается отдельностоящее 2-этажное капитальное строение деревообрабатывающего произв…
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