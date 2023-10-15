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Кафе и рестораны в Зельвенский район, Беларусь

коммерческая недвижимость
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Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе с парковкой, с кондиционером, с интернетом в Зельва, Беларусь
Ресторан, кафе с парковкой, с кондиционером, с интернетом
Зельва, Беларусь
Площадь 1 588 м²
Продается придорожный гостинично-развлекательный комплекс, состоящий из мотелей, кемпингов, …
€332,937
Realting.com
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