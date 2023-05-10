Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Минский район
  5. Ждановичский сельский Совет
  6. Складские помещения

Склады в Ждановичский сельский Совет, Беларусь

Склад В архив
Очистить
1 объект найдено
Склад в Ждановичи, Беларусь
Склад
Ждановичи, Беларусь
Площадь 876 м²
Этаж 1/2
€ 638,414
Realting.com
Перейти