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Купить производственное здание в Заславль, Беларусь

Производство В архив
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1 объект найдено
Производствов Заславль, Беларусь
Производство
Заславль, Беларусь
5 047 м²
€ 1,593,148
Объект недвижимости представлен комплексом производственно-складских помещений.   …
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