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Купить коммерческую недвижимость в Заславль, Беларусь

2 объекта найдено
Производствов Заславль, Беларусь
Производство
Заславль, Беларусь
5 047 м²
€ 1,593,148
Объект недвижимости представлен комплексом производственно-складских помещений.   …
Коммерческаяв Заславль, Беларусь
Коммерческая
Заславль, Беларусь
7 048 м² 2/2 Этаж
€ 3,186,295
Площадь участка 5,5659 га. Площадь строений 7048,3 м2. Комплекс включает в себя: Здание гост…
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