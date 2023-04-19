Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Логойский район
  5. Задорьевский сельский Совет

Купить коммерческую недвижимость в Задорьевский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Коммерческаяв Избище, Беларусь
Коммерческая
Избище, Беларусь
1/1 Этаж
Цена по запросу
Продается ЗДАНИЕ ШКОЛЫ площадь 1028 м2, в Логойском районе, д. Изби…
Коммерческая 8 комнатв Избище, Беларусь
Коммерческая 8 комнат
Избище, Беларусь
8 Количество комнат 690 м² 1/1 Этаж
€ 22,884
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ!!! Продается ЗДАНИЕ ШКОЛЫ площадь 1028 м2, в Логойском райо…
Realting.com
Перейти