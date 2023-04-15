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Купить коммерческую недвижимость в Заболотский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческаяв Орешники, Беларусь
Коммерческая
Орешники, Беларусь
620 м² Количество этажей 2
€ 108,074
Продается административно-бытовое помещение под производство или склад. Есть возможно исполь…

Параметры недвижимости в Заболотский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
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