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Коммерческая недвижимость в Заболотский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая с отдельным входом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая с отдельным входом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 516 м²
Этаж 1
€2,148
Realting.com
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