Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брестская область
  4. Каменецкий район
  5. Высокое
  6. Производственные помещения

Производственные здания в Высокое, Беларусь

Производство В архив
Очистить
2 объекта найдено
Производство в Высокое, Беларусь
Производство
Высокое, Беларусь
1/1 Этаж
€ 89,217
Производственно - складское здание в собственность в г. Высокое Каменецкого района общей пло…
Производство в Высокое, Беларусь
Производство
Высокое, Беларусь
1 Этаж
€ 31,541
Производственно-складская база в собственность в городе Высокое Каменецкого района Брестской…
Realting.com
Перейти