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Коммерческая недвижимость в Высокое, Беларусь

1 объект найдено
Производство в Высокое, Беларусь
Производство
Высокое, Беларусь
Этаж 1/1
Производственно - складское здание в собственность в г. Высокое Каменецкого района общей пло…
€93,411
Realting.com
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