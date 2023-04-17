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Купить коммерческую недвижимость в Вороновский район, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческаяв Радунь, Беларусь
Коммерческая
Радунь, Беларусь
377 м² Количество этажей 2
€ 116,345
Перспективный коммерческий проект при небольших инвестициях!!!!Продаётся отдельностоящий зда…

Параметры недвижимости в Вороновский район, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
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