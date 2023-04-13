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Купить ресторан в Витебской области, Беларусь

Юньковский сельский Совет
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Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 10 комнатв Юньковский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 10 комнат
Юньковский сельский Совет, Беларусь
10 Количество комнат 14 м² Количество этажей 2
€ 109,117
Здание на трассе Вильнюс-Полоцк, с большой парковкой, под ресторанно-гостиничный комплекс ил…

Параметры недвижимости в Витебской области, Беларусь

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