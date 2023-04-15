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Купить склад в Витебск, Беларусь

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4 объекта найдено
Складв Витебск, Беларусь
Склад
Витебск, Беларусь
273 м² 1/1 Этаж
€ 71,296
Складв Витебск, Беларусь
Склад
Витебск, Беларусь
273 м² 1/1 Этаж
€ 71,296
Складв Витебск, Беларусь
Склад
Витебск, Беларусь
26 м² Количество этажей 5
€ 4,503
Продается подвальное помещение в жилом 5ти этажном доме в г. Витебске по ул. Чапаева, 7. Пло…
Склад 2 комнатыв Витебск, Беларусь
Склад 2 комнаты
Витебск, Беларусь
2 Количество комнат 26 м² Количество этажей 5
€ 22,515
Продается подвальное помещение под жилым домом в г. Витебске по ул. Чапаева, 7.  Площад…

Параметры недвижимости в Витебск, Беларусь

недорогая
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