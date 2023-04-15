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Купить магазин в Витебск, Беларусь

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1 объект найдено
Магазинв Витебск, Беларусь
Магазин
Витебск, Беларусь
65 м² 1 Этаж
€ 46,832
Продаётся изолированное помещение с оборудованием под парикмахерскую по ул. Чкалова 50, обще…

Параметры недвижимости в Витебск, Беларусь

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