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Продажа офисных помещений в Витебск, Беларусь

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3 объекта найдено
Офисв Витебск, Беларусь
Офис
Витебск, Беларусь
4 211 м² Количество этажей 3
€ 792,543
Здание многофункциональное г. Витебск, пр. Фрунзе, 81,к.18 Общая площадь: 4211,2м2 Прос…
Офис 2 комнатыв Витебск, Беларусь
Офис 2 комнаты
Витебск, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 1/9 Этаж
€ 37,556
Продам помещение, пересечение пр-та Людникова и пр-та Фрунзе. Помещение …
Офисв Витебск, Беларусь
Офис
Витебск, Беларусь
14 711 м²
€ 3,300,806
Административно-складской комплекс г. Витебск, ул. Гагарина, 222А Общая площадь: 14 711.4 м2…

Параметры недвижимости в Витебск, Беларусь

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