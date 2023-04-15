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Купить производственное здание в Витебск, Беларусь

Производство В архив
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1 объект найдено
Производствов Витебск, Беларусь
Производство
Витебск, Беларусь
8 044 м²
€ 1,448,913
Производственно-административный корпус г. Витебск, ул. Гагарина, 222Б Общая площадь: 8…

Параметры недвижимости в Витебск, Беларусь

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