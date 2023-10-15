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Магазины в Вишневский сельский Совет, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Вишнево, Беларусь
Магазин с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Вишнево, Беларусь
Площадь 805 м²
Этаж 2
Ви́шнево  — деревня в Воложинском районе Минской области Белоруссии. Административный центр …
€114,150
Realting.com
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