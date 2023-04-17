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Купить производственное здание в Вилейка, Беларусь

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1 объект найдено
Производствов Вилейка, Беларусь
Производство
Вилейка, Беларусь
2 066 м²
€ 136,556
Имеется просторная бетонная площадка для установки автомобильных весов под грузовой автотран…
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